Из жизни ушёл Почëтный гражданин Кемеровской области Сергей Иванов.

«Заслуженный врач Российской Федерации, грамотный руководитель, обладающий особой ответственностью и высоким профессионализмом, Сергей Васильевич более 30 лет посвятил поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в областном центре, многое сделал для развития здравоохранения региона, внёс большой вклад в повышение качества жизни кузбассовцев.

Бесспорный организаторский талант и неравнодушие позволили Сергею Васильевичу оставить достойный след на кузбасской земле. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, уважал, работал с ним, кому он был дорог», — выразил соболезнования губернатор Кузбасса.