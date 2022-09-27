Дорожники Кузбасса начали готовится к зиме и переоборудовать технику. По данным регионального министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса, на зимнем содержании дорог будет задействовано 1 459 единиц спецтехники. 1 311 из них на сегодняшний день уже готовы к выходу на линию в случае снегопадов и гололеда, 148 еще проходят техническое переоборудование.

Сейчас со специальные организациями которые будут заниматься обслуживанием дорог зимой, заключаются муниципальные контракты. Кроме того, на случай внештатных ситуаций сторонние предприятия готовы предоставить в помощь коммунальным службам 243 единицы техники.

Параллельно идёт работа по укомплектования штата сотрудников. В этом сезоне планируется задействовать 1 691 водителя-механизатора и 1 120 дорожных рабочих.