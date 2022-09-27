Разработанный кузбасскими учёными инновационный костный цемент позволит сократить риск осложнений при эндопротезировании.

Новый цемент состоит из полиметилметакрилата (акриловой смолы высокой очистки), фиксирующего полимерные или металлические компоненты эндопротеза на живой кости.

«За счет внедрения в состав костного цемента различных наполнителей, например, наноразмерных частиц оксида титана, кузбасские ученые улучшили физические и механические свойства материала. Инновационный состав имеет повышенную прочность, а наличие оксидных частиц позволяет снизить риск осложнений в процессе и после имплантации. Внедрение технологии не только позволит избежать дефицита востребованного в ортопедии материала, но и откроет возможность для создания прочих композитов для применения в различных сферах медицины. Сейчас проект находится на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подана заявка на получение патента. Продуктом уже заинтересовались российские компании, реализующие медтехнику и расходные материалы», — сообщается на сайте администрации правительства области.