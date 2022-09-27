С начала учебного года 250 старшеклассников из Мариинского, Чебулинского и Ижморского округов стали участниками проекта «День университетов Кузбасса». Ребята пообщались с преподавателями, студентами, ректорами вузов и узнали, каким профессиям можно обучиться, не выезжая за пределы региона.

В проекте участвуют девять рганизаций высшего образования: КемГУ, КузГТУ, СибГИУ, КемГМУ, КемГИК, Кузбасская ГСХА, РГИСИ, Кузбасская православная духовная семинария и Кузбасский институт ФСИН.

Представители вузов рассказали о количестве баллов, необходимом для поступления; стоимости обучения; целевом наборе; конкурсе на то или иное направление по опыту прошлых лет. Особый интерес среди школьников вызвал онлайн-сервис «Поступай в вуз онлайн». Как отмечает министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева, в этом году с его помощью 9 006 абитуриентов подали заявления на обучение в вузы региона.