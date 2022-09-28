В Кузбассе в рамках X Международного Форума «Россия — спортивная держава» стартовал молодежный форум «Менеджмент и предпринимательство в спорте». Форум продлится с 27 сентября по 1 октября. В нём примут участие около 400 жителей России и ДНР.

— Молодежные форумы являются эффективной площадкой по работе с талантливыми молодыми людьми. Отрадно, что в нашей стране в рамках таких диалоговых площадок происходит взаимодействие молодежных активистов, институтов гражданского общества и представителей органов власти, — отметил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

В первый день форума состоялась презентация проектов Росмолодежи и Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России, а также прошёл экспертный нетворкинг и было подписано соглашение между министерством туризма и молодежной политики Кузбасса и АССК России о сотрудничестве в сфере развития и популяризации студенческого спорта.

Экспертами и гостями форума станут управляющий партнер Newman Sport, сооснователь IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин; председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России», генеральный директор международной конкурс-премии «КАРДО» Валентин Работенко; чемпионка мира по ММА Анастасия Кармаева; исполнительный директор АСБ Сергей Крюков; российский биатлонист, двукратный призер Олимпийских игр Виктор Майгуров; российский фехтовальщик на саблях и спортивный функционер, президент Олимпийского комитета России с 2018 года Станислав Поздняков.