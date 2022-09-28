По поручению Сергея Цивилева военнослужащие из Кузбасса, отправляющиеся в зону проведения СВО, будут укомплектованы:

— утепленные сапоги на шнурках;

— утепленные носки;

— утепленная тельняшка;

— шапка и балаклава;

— утепленные перчатки;

— спальник.

Эти вещи получат все без исключения военнослужащие.

Первая группа кузбассовцев, мобилизованных для участия в СВО, отправилась 27 сентября из Кемерова в учебные центры.

Построение прошло в торжественной обстановке у нового памятника Воину-освободителю, где губернатор Сергей Цивилёв выступил с напутственным словом: «Как во время Великой Отечественной войны, Родина призвала своих сыновей на борьбу с нацизмом. Война стала другая, используются современные средства разведки, артиллерия и ракетное вооружение. Я вас очень прошу учиться, использовать каждую минуту, чтобы научиться этим технологиям. Это нужно, чтобы победить и вернуться живыми и здоровыми. Потому что вас ждут ваши семьи, ваши родители, дети и жены, друзья. Вас ждет Кузбасс живыми и здоровыми. Ждет с Победой».

Отмечается, что министерство социальной защиты Кузбасса закрепит за каждой семьей военнослужащего отдельного соцработника. Также правительству Кузбасса поставлена задача провести работу с предприятиями на предмет оказания финансовой помощи военнослужащим и социальной поддержки их семей», — сообщается в официальном телеграм-канале губернатора.

Напомним, в регионе работает горячая телефонная линия на базе службы «122»: специалисты единого колл-центра отвечают на вопросы о частичной мобилизации граждан.