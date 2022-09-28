Первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Павел Пожигайло похвалил губернатора Кузбасса за его подход к организации мобилизации.

«Губернатор, как отец, должен не только похлопать по плечу и сказать напутственные слова, но и проявить заботу; как минимум понимать, куда они пойдут, в какие части, имеют ли они необходимую подготовку. И самое главное – будут ли они обуты, одеты. Тем более что зима на носу. Мы уже с марта помогаем нашим на фронте, общаюсь с военными и владею ситуацией. Сейчас они идут в распутицу, когда украинский чернозем весь раскиснет, и там не берцы нужны, а сапоги», — считает Павел.