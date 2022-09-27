В Кузбассе завершилось голосование на референдумах за вхождение в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Все пять дней Избирательная комиссия Кузбасса оказывала содействие комиссиям референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей по всем организационным вопросам. Члены комиссии делали всё возможное для того, чтобы каждый житель республик или областей, проживающий на территории нашего региона, имел возможность выразить своё мнение.

Для удобства голосующих кроме избирательных участков работали передвижные мобильные бригады, вызвать которые можно было по телефону горячей линии или участковой комиссии. Мобильные группы побывали почти во всех городах КуZбасса, посетили больницы, санатории, предприятия и спортивные мероприятия.