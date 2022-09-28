Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского пополнилась новым эндоскопическим оборудованием.

Эндоскопический комплекс в комплекте с видеобронхоскопом и видеоколоноскопом позволяет проводить высокоточные исследования и малотравматичные операции. Оборудование стоимостью свыше 8 млн рублей приобретено в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Кузбасса на 2014-2024 годы».

«Это эндоскопическое оборудование нового поколения. Техника оснащена современной видеосистемой и дает максимальную информативность диагностических процедур при меньшей длительности процедуры, что немаловажно для пациента. В Кузбасской больнице скорой медицинской помощи ежегодно проводят около 200 диагностических бронхоскопий, до 700 лечебных бронхоскопий и более 600 колоноскопий. Прежние аппараты, которые врачи эксплуатируют с 2002 и 2014 годов, стали часто выходить из строя, требуют больших вложений в ремонт и заставляют людей ждать жизненно важного обследования. Теперь пациенты со всей области будут получать этот вид лечения оперативно и на высоком уровне», — отметил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.