В Русско-армянском культурном центре в Кемерове установили армянский крест-камень «Хачкар» в память обо всех погибших воинах. Каменную стелу весом более тонны доставили из Армении. Хачкар изготовлен по древней технологии из красного туфа.

Представители армянской диаспоры, проживающие в регионе, выразили свое почтение великому подвигу солдат, которые навсегда остались на полях сражений, защищая веру, народ и Отечество.

28 сентября Хачкар торжественно открыли и освятили. На открытии побывали более 100 представителей армянской общины «Урарту», православное духовенство и активисты Совета ветеранов. Для гостей провели экскурсию по культурному центру, а после всех пригласили на щедрое армянское застолье, также прошел концерт «Мы все едины» с участием русских и армянских творческих коллективов.

Для справки: Хачка́р (арм. խաչքար, дословно «крест-камень») — вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста.