Ректор СибГИУ Алексей Юрьев и директор Автомобильно-дорожного института Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный технический университет» Роман Заглада подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве между вузами.

В церемонии подписания также участвовали доктор технических наук, профессор, проректор по учебной работе, академик РАЕН Михаил Темлянцев, доктор технических наук, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности Сергей Коновалов, кандидат технических наук, доцент, директор Института машиностроения и транспорта Евгений Зернин и кандидат исторических наук, начальник УМД Ольга Гутак и другие ученые СибГИУ.

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, подписание соглашения расширяет возможности вузов в области образования и науки. В рамках соглашения планируется взаимодействие сторон, в частности — обмен научными и образовательными инновациями, совместные научные мероприятия, а также обмен делегациями.