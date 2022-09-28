В преддверии Дня среднего профессионального образования и Международного форума «Угольная отрасль — новые реалии» организации среднего профобразования региона знакомят школьников и их родителей с направлениями обучения, профессиями и специальностями, рассказывают о преимуществах поступления в техникумы и колледжи Кузбасса.

«Так, в Ленинск-Кузнецком горнотехническом техникуме побывали ученики восьмых классов школы № 20 им. В. М. Елсукова. Ребята прошли по учебным лабораториям и кабинетам, посмотрели, в каких условиях обучают молодых профессионалов. Также старшеклассники приняли участие в мастер-классе «Построй свою карьеру», который провела заведующая отделением «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» Ольга Лукашева», — сообщается на официальном сайте администрации правительства области.

Узнать о том, как Дни открытых дверей прошли в других городах, можно, перейдя по ссылке.