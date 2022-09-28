В рамках Международного форума «Россия — спортивная держава» губернатор Сергей Цивилев заключил соглашения о сотрудничестве с Федерациями тяжелой атлетики, парашютного спорта, тайского бокса-муайтай, плавания и Союзом конькобежцев России.— Международный форум «Россия — спортивная держава» — главное спортивное событие в нашей стране. Более 5 тысяч человек из 15 стран собрались в КуZбассе, чтобы обсудить актуальные вопросы развития спортивной отрасли. Здесь принимаются конкретные решения и заключаются договоры о партнерстве. Подписанные нами сегодня соглашения с федерациями предусматривают взаимное стремление в развитии различных видов спорта, а также проведение на базе спортивных сооружений региона тренировочных сборов и соревнований самого высокого уровня. Для этого в Кузбассе подготовлена вся необходимая инфраструктура, — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.Кроме того, в рамках деловой программы форума региональный центр спортивных сооружений Кузбасса и Национальный спортивный телеканал (Матч ТВ) заключили договор о трансляции на платформах канала важнейших событий II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые будут проходить в Кузбассе в феврале следующего года. Также соглашением предусмотрена реализация совместных проектов, направленных на развитие и популяризацию детского спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.На базе Ледового дворца «Кузбасс» запланирована обширная программа — стратегические сессии, нетворкинги, круглые столы, семинары-совещания. Так, на нетворкинге «Лучшие практики по популяризации массового спорта» участники обсуждают, как сделать занятия спортом модным для всех целевых аудиторий, повысить мотивацию граждан к занятиям спортом. На стратегической сессии «Киберспорт и спортивное программирование как тренды цифровизации спорта» важными для обсуждения станут такие темы как развитие и укрепление авторитета России как цифрового лидера, создание единой цифровой спортивной платформы, сотрудничество с сообществом видеоигр, интеграция дистанционных и информационных технологий в классические виды спорта в целях еще большей популяризации спорта и увеличения его зрелищности.На Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития детско-юношеского спорта» решаются вопросы научно-методического сопровождения развития детско-юношеского спорта в системе Министерства просвещения Российской Федерации, условий и препятствий к занятиям спортом детей и подростков по результатам социологических исследований, физической подготовленности детей младшего школьного возраста как потенциала развития детско-юношеского спорта.В рамках проведения экспертной сессии «Движение на импортозамещение» затронут перспективы дальнейшего развития спортивной индустрии в условиях ограничений и новых возможностей, замещение продукции для спорта высших достижений и инновационной спортивной продукции, презентуют и запустят работу РМЦ «СпортПром».На презентационной сессии «Модели финансирования инфраструктурных проектов в сфере физической культуры и спорта» обсудят возможности федеральной поддержки проектов по созданию и эксплуатации проектов в сфере физической культуры и спорта, привлечения внебюджетных инвестиций в развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры образовательных организаций высшего образования и научных организаций.Работает Международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP), общая площадь которой составляет 6 тысяч кв. м. Здесь в течение трех дней будут демонстрироваться новейшие разработки в спортивной сфере. Экспозиция выставки включает в себя множество разделов, в том числе «Технологии и оборудование», «Проектирование и строительство спортивных объектов», «Спортивная одежда, обувь и экипировка», «Спортивный инвентарь», «Спорт, наука и образование», «Детско-юношеский спорт» и другие. Всего представлено 58 стендов.Кроме крупных стендов «Движение на импортозамещение» и Минспорта России будет представлен стенд площадью 240 кв. м, посвященный Кузбассу, его туристическому потенциалу, экономическим, спортивным достижениям.В Ледовом дворце «Кузбасс» начнет свою работу Шахматная гостиная. Гости Форума смогут увидеть редкие экземпляры шахматных фигур музея Федерации шахмат России и сыграть в шахматы, выполненных в различных стилях. С лекцией по истории шахмат выступит директор музея шахмат ФШР кандидат исторических наук Дмитрий Олейников (Москва). Также мастер-класс покажет четырехкратный олимпийский чемпион по шахматам международный гроссмейстер Сергей Рублевский (Курган).Рядом с Ледовым дворцом «Кузбасс» проходит региональный фестиваль «Всекузбасские уличные игры», где для кузбассовцев организованы мастер-классы, показательные выступления по таким видам спорта как скалолазание, стритбол, картинг, силовой экстрим, страйкбол, в том числе по слэклайну.