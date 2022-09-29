Александр из Кузбасса проходит боевую подготовку перед участием в СВО. Он сам решил записаться в ряды Вооружëнных сил РФ. Александр уверен, что за свою страну надо сражаться.

«Я полностью поддерживаю наше правительство, считаю, что все они делают правильно. Поэтому решил вступить в ряды Вооружённых сил РФ.

Дома поняли, нормально восприняли и поддерживают меня. Инструктор на месте отличный, рассказывает всё супер. Я не знаю, кем надо быть, чтобы не обучиться.

Не надо бегать, мужики! Надо за свою страну сражаться, я считаю. Фашизм этот надо уничтожать. Убегать не надо», — сказал Александр.

Посмотреть, как проходит подготовка российских воинов и небольшое интервью с Александром можно на канале Министерства обороны РФ.