Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с напутственным словом перед кузбассовцами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации. Построение прошло у мемориального комплекса Героям-сибирякам.

«Мы уверены, что Победа будет за нами, потому что мы все вместе едины — весь наш народ, наша армия. В этот непростой период, когда многие страны объединились против нас, нам надо выстоять и победить. Так же, как победили наши деды и прадеды. Возвращайтесь как можно быстрее домой, живыми и здоровыми, с Победой. Мы вас очень ждем, вы нам очень нужны, нужны своим родным и близким, нужны Кузбассу, нужны своей стране. Мы будем поддерживать вас во всем, будем поддерживать ваши семьи, ваших детей, родных и близких», — сказал губернатор Сергей Цивилев.