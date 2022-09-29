В рамках Десятого Международного форума «Россия — спортивная держава» прошла стратегическая сессия «ЕАЭС: спортивное сотрудничество в эпоху глобальных изменений». Почëтными гостями стали помощник Президента России Игорь Левитин и министр спорта России Олег Матыцин. С приветственным словом выступил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

— Для Кузбасса это очень почётно — быть организатором Десятого юбилейного Международного форума «Россия — спортивная держава». Мы заслужили это право: по итогам 2021 года Кузбасс был признан лучшим спортивным регионом РФ. Мы хотели бы показать всем гостям и участникам наш подход в организации спорта. Она основана на российской, советской системе подготовки — от дворовых спортплощадок до занятий в круглогодичных спортивных комплексах и до создания специализированных многофункциональных спортивных центров, которые строятся по новым технологиям. В таких центрах интегрированы спортзалы, бассейны, фитнес-залы, гостиницы, кафе. Такая система позволяет одновременно тренироваться и выходить на арену спортсменам для участия в соревнованиях по разным видам спорта, — рассказал Сергей Цивилев.

С обращением к участникам выступил помощник Президента России Игорь Левитин.

— Хочу поблагодарить коллег из стран ЕАЭС за то, что они приехали и могут увидеть, как развивается инфраструктура в России. Кузбасс — это шахтëрская столица, но по тому, что мы видим, сюда скоро переместится и спортивная столица, по крайней мере Сибири: 24 олимпийских вида спорта под одной крышей и 21 неолимпийский вид— такого, наверное, нет нигде в мире. Сейчас мир меняется, переходит к многополярности, но наша общая задача — сделать так, чтобы спорт остался единым. Президент России Владимир Путин сказал, что какие бы ограничения ни вводились для спортсменов по визовым или другим соображениям, мы открыты и никому не будем запрещать приезжать в Россию, — подчеркнул Игорь Левитин.

Об основных задачах работы на Форуме рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

— Мы должны выстроить отношения таким образом, чтобы международное сообщество видело: мы не ослабели в период санкций, наоборот, мы ещё раз оценили свой потенциал и уверенно смотрим в будущее. Наши страны самодостаточны, у нас громаднейший потенциал. Сегодня мы находимся в Кемерове, в ледовом дворце «Кузбасс». Это ещё раз показывает, что сила и потенциал регионов, потенциал наших стран, особенно когда мы поддерживаем друг друга, делает реальной реализацию любых планов. Мы готовы делиться опытом, приглашать друзей. Наша задача — найти новые пути, механизмы участия наших стран в соревнованиях, например, таких, как «Дети Азии», — сказал Олег Матыцин.

Также участниками сессии стали заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач (в формате ВКС), министр спорта Республики Беларусь Сергей Ковальчук, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов (в формате ВКС), директор по науке, технологии, инновациям и окружающей среде Национального института спорта, физического воспитания и отдыха Республики Куба Авилес Меликс Илисастигуи, почётный президент Национального олимпийского комитета Республики Армении Дереник Габриелян, директор Дирекции спорта Национального олимпийского комитета Республики Казахстан Ильсияр Канагатов, руководитель Управления международных связей Олимпийского комитета России Алексей Слаутин, исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Крюков, руководитель партнёрских программ РАНХиГС Артем Дьяконов и другие.

В ходе стратегической сессии участники обсудили перспективы расширения спортивного сотрудничества Союза, проведения совместных спортивных мероприятий в открытом формате, наращивание взаимодействия по линии спортивных вузов государств-членов Союза, появления новых возможностей для взаимодействия субъектов спорта в сфере государственно-частного партнёрства, импортозамещения и инвестиционного развития.