В тексте приветствия говорится:

Уважаемые друзья!

Приветствую вас на юбилейном, X Международном форуме «Россия ‒ спортивная держава», который в этом году проходит в Кемеровской области ‒ КуZбассе, регионе, который подарил миру немало олимпийских чемпионов, победителей крупнейших турниров и по праву славится давними спортивными традициями.

Отмечу, что санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых — взаимоуважение и принцип «спорт вне политики».

Несмотря на это, мы всегда будем радушной, гостеприимной страной, где на высоком организационном уровне проводят открытые соревнования для представителей разных государств и чтут идеалы олимпизма. И конечно, намерены и дальше развивать спортивную инфраструктуру во всех регионах, совершенствовать систему поиска, подготовки и поддержки талантливой молодежи, предпринимать все необходимое для сбережения кадрового потенциала и лучших традиций отечественной тренерской школы.

Рассчитываю, что участники вашего форума детально обсудят актуальные, сущностные вопросы. Выйдут на конкретные инициативы и предложения, которые будут востребованы на практике, послужат действенной защите прав спортсменов, укреплению международного гуманитарного сотрудничества, продвижению физкультурного движения и здорового образа жизни.

Желаю успешной работы и всего наилучшего.

Владимир Путин