Объекты будут построены в рамках соглашений, которые подписали на Международном форуме «Россия — спортивная держава» губернатор Сергей Цивилев и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков. Документы предусматривают сотрудничество банка и КуZбасса при строительстве двух гостиничных комплексов в Кемерове, а также Центра уличного баскетбола в рамках «Первого Всероссийского Спортивного проекта «ПСБ — Детям».

«Реализация данных инвестпроектов будет способствовать развитию туристической и спортивной инфраструктуры КуZбасса, повышению инвестиционной привлекательности региона. Важно, что это поможет создать новые рабочие места, а также позволит увеличить налоговые поступления в областной бюджет», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Кроме того, в рамках Форума Сергей Цивилев заключил соглашения о сотрудничестве с Федерациями спортивной борьбы России, керлинга, сноуборда, горнолыжного спорта, скалолазания, смешанных боевых единоборств (ММА), а также организацией «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы».

В соглашениях предусмотрено совместное определение приоритетных направлений развития в сфере физической культуры и спорта в КуZбассе, сотрудничества в сфере развития, популяризации видов спорта в регионе, реализации общественно значимых проектов и инициатив, направленных на повышение роли физической культуры и спорта в развитии личности, укрепления здоровья нации, формирования здорового образа жизни.