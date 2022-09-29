Минэкономразвития России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) при участии федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России рекомендовали к массовому тиражированию в регионах 82 практики, размещенные на платформе АСИ «Смартека». В дальнейшем часть из этих решений после дополнительной проработки может быть включена в государственные программы и национальные проекты. Соответствующее поручение дал Президент России в декабре 2021 года на наблюдательном совете Агентства.

«Практики направлены на создание комфортной городской среды для жизни, модернизацию и цифровизацию городских транспортных систем, развитие агропромышленного комплекса и инновационных подходов в образовании, оптимизацию системы государственного управления, а также на поддержку семей с детьми и пенсионеров, мониторинг состояния здоровья и профилактику заболеваний. Задача глав субъектов РФ — выбрать из указанного перечня те практики, которые подходят для внедрения в их регионе. Механизм отбора и тиражирования будет осуществляться на регулярной основе», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

В список лучших практик для дальнейшего тиражирования вошли предложения от 32 регионов России, в том числе от КуZбасса. В число 82 рекомендованных практик платформы АСИ «Смартека» входят 7 практик по направлению «Здравоохранение», 11 — по направлению «Социальная поддержка», 6 — по направлению «Малое и среднее предпринимательство», 5 — по направлению «Образование», 7 — по направлению «Сельское хозяйство», 8 — по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», 13 — по направлению «Транспорт», 25 практик по направлению «Региональное и муниципальное управление».

Платформа АСИ «Смартека» с 2019 года агрегирует лучший опыт регионов, также на платформе создана инфраструктура по тиражированию практик. Авторы реализованных проектов с доказанной эффективностью могут заполнить практику на платформе и дождаться оценки экспертов. После этого практика становится доступной для тиражирования: представители субъектов могут выбрать ее на «Смартеке» и получить наставника в виде автора проекта. Все отобранные практики уже показали значимые социально-экономические эффекты в регионах.

Всего на платформе АСИ «Смартека» представлено 37 кузбасских практик. Так, представлены программа развития предпринимательских навыков, которая поможет начать свое дело или развить существующий бизнес, проект вовлечения школьников в решение экологических задач «Экологический патруль», развитие объединенных экспертных команд в интересах кадрового партнерства колледжей и бизнеса, внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проект привлечения школьников и студентов к решению задач социально-экономического развития региона и другие.