В рамках Международного форума «Россия — спортивная держава» в Кемерове стартовал Открытый Международный юношеский фестиваль самбо сборных команд государств-членов организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященный 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации Договора о коллективной безопасности.

В соревнованиях принимают участие молодежные команды Армении, Беларуси, Киргизии, России, Таджикистана, ДНР, ЛНР, сборная команда КуZбасса. Почетными гостями фестиваля стали заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев, представитель ОДКБ Роман Слюсарев, президент Всероссийской федерации самбо, Заслуженный тренер России Сергей Елисеев; президент федерации самбо КуZбасса, член Общественной палаты РФ Денис Рыбаков; губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.

«Сейчас в КуZбассе начинается новая страница в развитии самбо. Под девизом «Самбо — в школу» мы внедряем этот исконно русский вид боевых единоборств в учебную программу наших образовательных учреждений, чтобы как можно больше детей могли заниматься самбо. Это позволит им стать более крепкими физически и духовно. Президент России Владимир Путин назвал самбо национальным видом спорта, и мы создаем все условия, чтобы дети и профессиональные спортсмены могли им заниматься», — отметил в приветственном слове к участникам, судьям, тренерам и зрителям соревнований губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.

Он также подчеркнул, что в КуZбассе практически для всех видов спорта построены объекты, начиная от уличных спортплощадок рядом с домом, где ребенок, выйдя во двор, начинает знакомство с миром спорта. В крытых круглогодичных спорткомплексах и школьных спортзалах начинаются первые серьезные тренировки и соревнования. Заниматься профессионально жители региона могут в современных спорткомплексах мирового уровня. К примеру, в новом спортивном комплексе «КуZбасс-Арена», где представлены 24 олимпийских вида спорта, для занятий самбо предусмотрен отдельный зал со зрительскими трибунами.

Школам №45 и №85 города Кемерово, а также школе №45 Прокопьевска — участникам всероссийского проекта «За самбо» — вручили сертификаты на спортивное оборудование и инвентарь от Федерации самбо России и региона.

Поединки участников Открытого Международного юношеского фестиваля самбо сборных команд среди юношей 16-18 лет будут проходить 29 и 30 сентября на базе губернского центра спорта «КуZбасс». Кроме того, юные спортсмены примут участие в работе международного спортивного лагеря, который состоится 30 сентября. Одной из приоритетных задач фестиваля являются укрепление дружеских связей между спортсменами разных стран и популяризация самбо среди молодежи как эффективного средства физической и волевой подготовки.