Пленарное заседание по теме «Мы вместе. Спорт. Новая реальность» началось с приветственного слова Президента России Владимира Путина, которое зачитал помощник Президента Игорь Левитин.

«Приветствую вас на юбилейном, Десятом Международном форуме «Россия — спортивная держава», который в этом году проходит в Кемеровской области — КуZбассе, регионе, который подарил миру немало олимпийских чемпионов, победителей крупнейших турниров и по праву славится давними спортивными традициями. Рассчитываю, что участники вашего форума детально обсудят актуальные, сущностные вопросы. Выйдут на конкретные инициативы и предложения, которые будут востребованы на практике, послужат действенной защите прав спортсменов, укреплению международного гуманитарного сотрудничества, продвижению физкультурного движения и здорового образа жизни», — говорится в приветственном слове главы государства.

Указом Президента за высокие спортивные результаты, показанные на Олимпийских играх в Токио и Пекине государственных наград удостоены 11 человек: тренеры, преподаватели, олимпийские чемпионы.

Векторы развития современного спорта в непростых условиях обозначил Министр спорта России Олег Матыцин.

«Мы проводим серьезную работу по линии международного сотрудничества в области физической культуры и спорта, в нынешних условиях важно вести открытый диалог, и площадка форума — яркое тому подтверждение. Все показатели Стратегии развития 2030 реализуются в полном соответствии с графиком. По решению Правительства и Совета по спорту при Президенте в нее вносятся некоторые коррективы, но основные показатели не меняются. Особое значение уделяется реализации Комплекса ГТО. По поручению Президента России мы делаем все необходимое, чтобы комплекс был не только площадкой для сдачи нормативов, но мотиватором для развития спорта и физической культуры по всей стране», — сказал Олег Матыцин.

Губернатор КуZбасса Сергей Цивилев поблагодарил Президента России Владимира Путина и Правительство РФ за доверие и решение впервые провести форум на территории Сибири — в КуZбассе.

«В КуZбассе сейчас идет активное строительство в том числе и спортивной инфраструктуры. Все это делается прежде всего для детей, чтобы они имели возможность заниматься любым видом спорта, не выезжая за пределы региона. Важно развивать массовый спорт, привлекать к активному и здоровому образу жизни людей всех возрастов», — отметил глава региона.

Для большей популяризации спорта среди жителей страны Сергей Цивилев предложил включить в календарь соревнований проведение в марте следующего года в Новокузнецке фестиваля зимних видов спорта, а в августе в Кемерове — летних видов спорта. Это предложение было поддержано руководителями спортивных федераций России.

В условиях беспрецедентного внешнего давления сплотились российские и белорусские спортсмены. В этом году принят совместный Календарный план, в который вошли около 500 совместных мероприятий. О дальнейших шагах по расширению российско-белорусских братских спортивных связей и о государственной политике по развитию сферы физической культуры рассказал министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

Заместитель Председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ) Бекетжан Жумаханов отметил: «Спортивное сотрудничество на пространстве СНГ в последние годы получило новый импульс для развития. В прошлом году в Казани состоялись первые Игры СНГ, где приняли участие более тысячи спортсменов из девяти стран — участниц Содружества. Сейчас календарь Игр расписан вплоть на ближайшие три года. В следующем году Игры пройдут в Белоруссии, а в 2025 — в Азербайджане».

Президент Балканского союза велоспорта, многократный чемпион Югославии по шоссейным велогонкам Владимир Куваля высказался о недопустимости применения санкций против спортсменов. Год назад как организатор чемпионата мира под эгидой Международной федерации велоспорта в Сараево Владимир Куваля включил гимн России в честь победы российской гонщицы Марины Летаевой. И это в период действия известных последствий по решению Спортивного арбитражного суда. Это был уникальный случай в период действия санкций.

В заседании приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, олимпийский чемпион по легкой атлетике, заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Юрий Борзаковский. В режиме видеоконференцсвязи подключились руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова и президент Международной ассоциации любительского бокса Умар Кремлев.

Участников пленарного заседания поприветствовал министр спорта Китая, руководитель Главного управления физической культуры и спорта, президент Национального олимпийского комитета КНР Гао Чжидань. «Отношения России и Китая в сфере спорта — это прекрасная иллюстрация отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами», — в частности, говорилось в его видеоприветствии.

Видеоприветствие направил Председатель Президиума Конвенции, прославленный пловец на открытой воде Маркос Диас (Доминиканская Республика).

Также выступили Президент Всеобщей спортивной федерации Сирийской Арабской Республики, Президент Национального олимпийского комитета Сирийской Арабской Республики Фирас Муалла и генеральный директор Главного управления по спорту Королевства Бахрейн Абдулрахман Аскар. Видеоприветствие со словами поддержки российским спортсменам направил итальянский фехтовальщик Паоло Миланоли.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков в своем выступлении предложил провести Всероссийский форум паралимпийцев в Белове.

В завершение пленарного заседания прозвучало видеообращение заместителя Председателя Правительства РФ, председателя Оргкомитета Форума Дмитрия Чернышенко.