Во всех муниципалитетах Кузбасса завершились работы по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Кузбассовцы уже второй год подряд активно участвуют во всероссийском онлайн-голосовании по выбору мест для благоустройства на будущий год. Так что уже сейчас мы знаем, какие уголки городов и районов Кузбасса, благодаря нацпроекту, преобразятся в 2023 году. Запланирован ремонт 300 дворовых и 70 общественных территорий, — рассказал губернатор Сергей Цивилев.

В этом сезоне в регионе было приведено в порядок 309 дворов и 75 общественных территорий. Ремонт проводился в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая сумма выделенных средств составила 1 млрд 146 млн рублей.