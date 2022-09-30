В соцсети «ВКонтакте» проходит голосование за педагогов, участвующих в телешоу «Классная тема!», которое продлится до 1 октября. Проголосовать можно с помощью специального чат-бота.

«Нам важно слышать голос не только профессионального сообщества, но и родителей. Также отрадно, что старт такому масштабному проекту дается накануне Года педагога и наставника, объявленного Владимиром Путиным. Уверена, что педагогов ждет увлекательная программа, этот год будет ярким, насыщенным, полным интересных мероприятий», – отметила заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

В проекте участвуют 35 учителей из разных регионов России, а также из Донецкой и Луганской Народных республик. Все они подготовили видеоролики с авторскими методиками и оригинальной подачей русского языка и литературы, математики, физики, химии, географии, биологии и истории. Полуфиналисты показали самые увлекательные приемы, благодаря которым каждый может познать и полюбить их предмет.