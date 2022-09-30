Кузбасские технологические проекты в сфере металлургии и IT получат федеральную поддержку.

«В Кузбассе живут талантливые, активные, перспективные люди, и в регионе создаются все возможные условия для реализации их инициатив. Предусмотрены меры поддержки для предпринимателей, в том числе из технологической сферы, работает Кузбасский технопарк, где можно получить консультации и помощь. Важно, что разработки наших ученых находят признание и поддержку и на федеральном уровне. Это показывает, насколько важны они для развития не только нашего региона, но и всей страны», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, в конкурсе «Старт-1 Цифровые технологии» победила предприниматель из Новокузнецка Олеся Дегтяренко. Эксперты Фонда дали высокую оценку программного продукта для управления складом с применением технологий дополненной реальности (AR).

Узнать о программе «Старт» и других программах Фонда содействия инновациям, проконсультироваться по участию в конкурсных отборах и оформлению заявок можно в региональном представительстве Фонда ‒ Кузбасском технопарке: technopark42.ru, тел. 8 (3842) 77-88-99.