В Сочи завершился Всероссийский интеллектуальный турнир «Труд-Знания-Безопасность». Кемеровчанки Ирина Пономарева и Юлия Сергеева обошли в интеллектуальной борьбе специалистов из Магнитогорска, Ярославля, Мурманска, Иркутска, Волжска и Волгоградской области, став призёрами.

Всего в интеллектуальном турнире «Труд-Знания-Безопасность» в 2022 году участвовали 3,3 тысячи специалистов в сфере охраны труда из 80 регионов России. Два первых этапа проходили в онлайн-формате. Специально для дистанционной проверки знаний на сайте турнира для каждого участника создали личный кабинет для ответов на задания. Причем соперники видели результаты друг друга, таким образом сохраняется открытость турнира.

В практическом этапе 10 финалистов демонстрировали компетентность в решении реальных ситуаций по обеспечению охраны труда и безопасности на рабочих местах. Жюри оценивало скорость и правильность выполнения заданий.