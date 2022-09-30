В рамках всероссийского проекта «Урок цифры» новые знания в цифровой сфере получат не менее 30 тысяч кузбасских школьников с 1 по 11 класс во всех 649 общеобразовательных организациях региона.

— Сейчас государство делает серьезный упор на развитие отечественных IT-решений и технологий, разработаны различные меры поддержки отрасли, направленные в том числе на развитие ее кадрового потенциала. Конечно, чтобы в нашей стране было как можно больше грамотных в цифровом плане людей, готовых профессионально заниматься технологиями, начинать формировать цифровую культуру нужно с детства. Знакомить детей с раннего школьного возраста со сферой IT и помогают «Уроки цифры, — отметил заместитель председателя правительства КуZбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

«Уроки цифры» будут проходить до середины октября. Все учебные материалы имеют разный уровень сложности, в зависимости от возраста школьников. «Урок цифры» призван привлечь внимание детей к сфере искусственного интеллекта, предоставить им возможность реализовать свои идеи, продемонстрировать, какие задачи может решать искусственный интеллект посредством технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка и аналитики больших данных.

— Уже сейчас искусственный интеллект помогает нам решать некоторые задачи. В будущем эта технология будет все глубже проникать в нашу жизнь, поэтому надо начинать изучать ее как можно раньше. «Урок цифры» в игровой форме знакомит ребят с разными технологиями искусственного интеллекта, показывает задачи, которые можно решить с их помощью, развивает креативность, логическое мышление и коммуникативные навыки. Отмечу, что «Уроки цифры» могут быть полезны и для родителей. Вполне возможно, что эта серия видеоуроков поможет кому-то из них придумать и реализовать уникальный проект, — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

В этом году школьники познакомятся с понятием «технологические стартапы» и узнают об основных этапах их создания. Для закрепления знаний предусмотрена практика на игровом тренажере. Специальная мобильная версия разработана для выполнения заданий дома, потребуется только телефон и доступ к интернету. Материалы сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов по проведению основного варианта урока. Также в них предложены альтернативные сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности.

В рамках «Урока цифры» будет организована серия бесплатных онлайн-вебинаров о техно предпринимательстве от экспертов молодежных акселераторов Сбера и Sber AI.

Одновременно с «Уроками цифры» стартовал образовательный проект Минцифры России «Код будущего». Теперь школьники 8-11 классов со всей страны могут бесплатно пройти двухлетние ИТ-курсы и освоить современные языки программирования. Подать заявку можно по ссылке.

«Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, которая проводится АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России в партнерстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Сбером в четвертый раз.

В прошлом году в рамках проекта десятки тысяч педагогов воспользовались материалами и провели занятия «Искусственный интеллект в образовании». «Урок цифры» прошли более 3,5 млн раз школьники с 1-го по 11-й класс, педагоги и родители по всему миру. Проект длился 20 дней и охватил Россию и 127 стран мира.