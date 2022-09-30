В Кузбассе завершается Десятый юбилейный Международный форум «Россия — спортивная держава». Основные мероприятия проходили на площадках в Кемерове, Белове, Новокузнецке, Шерегеше, Прокопьевском муниципальном округе.

«Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что форум в Кузбассе стал продуктивным и полезным для всех участников. К нам в Сибирь, чтобы обсудить самые актуальные вопросы развития мирового спорта и найти пути решения глобальных вызовов, приехало 5 тысяч участников из России и зарубежных стран. Программа была максимально насыщенной и разносторонней. Форум проходил в 5 городах региона. Мы постарались создать максимально комфортные условия для работы и отдыха. Чтобы гости лучше узнали многогранность и колорит Кузнецкой земли и увезли из Кузбасса только приятные воспоминания», — сказал губернатор Сергей Цивилев.