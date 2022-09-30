По поручению главы региона Сергея Цивилева первый заместитель губернатора — председатель правительства Кузбасса Илья Середюк принял участие в торжественном построении у мемориального комплекса Героям-сибирякам. Он передал напутственные слова губернатора бойцам.

— Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поставил задачу — все наши ребята и их семьи должны быть под полной опекой. Когда они приходят на сборный пункт, мы обеспечиваем их горячим питанием. На пути следования до мест прохождения обучения везде их сопровождают наши люди, которые обеспечивают их питанием и обмундированием. Всем, что необходимо для прохождения службы — от теплых носков до теплой одежды, тоже по поручению губернатора они обеспечены. Для семей мобилизованных также действуют отдельные меры поддержки. За каждой семьей закрепляется социальный работник, составляется социальный паспорт и решаются текущие вопросы семьи, выплат. Мобилизованным жителям Кузбасса предусмотрено 200 тысяч рублей. Они выплачиваются прямо сейчас, а не через какое-то время. Средства поступают на счет военнослужащего или членов его семьи. Все эти ребята — настоящие патриоты, достойные наследники нашего славного поколения победителей. Победа будет за нами, потому что мы все — едины, — отметил Илья Середюк.

С напутственными словами также выступили епископ Гурьевский, викарий Кемеровской епархии Даниил и заместитель муфтия Духовного управления мусульман Кузбасса Хазрат Мамин.

Знаменная группа Президентского кадетского училища пронесла знамя 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая была сформирована в Кузбассе в первые месяцы Великой Отечественной войны.

— Никогда Родину не подводил. Идем не на праздник, а Родину защищать. Для каждого работа найдется. А самое главное — вернемся живыми и здоровыми, — поделился военнослужащий из Киселевска Сергей Панкрушин.

По решению Сергея Цивилева в региональный закон о поддержке участников СВО внесены изменения — всем мобилизованным с 21 сентября кузбассовцам выплатят по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО начиная с 16 сентября.

Для организации процесса получения выплат правительством региона разработан и утвержден Порядок предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Для получения выплаты нужно предоставить документ, удостоверяющий личность и его копию, сведения о реквизитах счета, на который будут перечисляться денежные средства (номер счета получателя, наименование банка, ИНН банка, БИК банка, корреспондентский счет); заявление по установленной форме.

От имени военнослужащего документы также могут представляться лицом, уполномоченным им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Муниципальные администрации Кузбасса оказывают содействие мобилизованным в заполнении заявлений на сборных пунктах перед отъездом на обучение. Также правительством Кузбасса организовано заполнение заявлений теми военнослужащими, которые уже прибыли в учебный центр для прохождения подготовки.

По вопросам получения выплат можно обратиться в региональный штаб по телефону 8 (384) 58 11 46 с 09:00 до 19:00. Без выходных.

По поручению губернатора при региональном мобилизационном штабе создана служба интенданта, которая будет отвечать за обеспечение кузбасских военнослужащих. В отношении каждого, кто отправляется в зону СВО, соберут информацию о размере одежды и обуви. Минпромторг Кузбасса сформирует индивидуальный комплект: утепленные сапоги на шнурках, 5 пар утепленных носков, утепленная тельняшка, балаклава, вязаная шапка, перчатки, спальник, плащ и аптечка. Для оперативности обеспечения мобилизованных кузбассовцев Сергей Цивилев распорядился переориентировать местные производства на выпуск необходимой продукции. Те вещи, которые невозможно произвести в Кузбассе, региональный Минпромторг должен в кратчайшие сроки закупить и доставить.

Власти региона сопровождают всех призванных из региона военнослужащих в рамках частичной мобилизации. Для них организовано горячее питание на пути к месту учебы, предоставлены сухие пайки, ведется контроль условий размещения в центрах подготовки. В ближайшее время глава региона посетит центр обучения и проверит ход военной подготовки и снабжения бойцов Кузбасса.

Сергей Цивилев поручил заместителю председателя правительства Кузбасса Елене Ворониной организовать работу по индивидуальному сопровождению семей мобилизованных. За каждой семьей военнослужащего закрепят отдельного соцработника. Предприятия региона также окажут помощь бойцам и их семьям. Региональные меры поддержки будут адресными, поддержку получит каждая семья.