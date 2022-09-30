Патриотический митинг-концерт «Мы вместе!» в поддержку вхождения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошел на бульваре Строителей в Кемерове.

— Это поистине судьбоносный момент, имеющий огромную значимость для всех нас. Миллионы людей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях сделали выбор в пользу стабильной, мирной и безопасной жизни. Это решение показало, что они видят свое будущее, будущее своих детей и внуков только в нашей сильной стране и хотят быть неотъемлемой частью единого великого многонационального народа с общей историей. Кузбассовцы искренне поддерживают и приветствуют результаты голосования жителей. Мы своих не бросаем! Сегодня нам предстоит вместе строить настоящее и будущее России, укреплять безопасность родного Отечества во имя спокойной жизни людей. Добро пожаловать домой, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Участники митинга-концерта вместе с выступающими артистами исполнили патриотические песни. В поддержку итогов референдума выступили председатель Общественной палаты Кузбасса, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Кемеровской области — Кузбасса», доктор исторических наук, профессор Владислав Овчинников, сопредседатель регионального штаба «Общероссийский народный фронт» в Кузбассе Юрий Скворцов, доброволец кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Виталий Дуда.

Напомним, с 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.