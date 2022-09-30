Акция #МыВместе переформатирована во всех регионах России. Приоритетными направлениями работы штабов #МЫВМЕСТЕ в Кузбассе стали оказание адресной (бытовой) помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан и сбор гуманитарной помощи.

В данный момент кузбасские волонтеры ежедневно принимают участие в работе горячей линии на базе Службы «122». Отвечают на вопросы по частичной мобилизации граждан и дополнительным мерам поддержи, которые могут в регионе получить их семьи.

Также волонтеры акции #МыВместе и представители общественных добровольческих организаций принимают активное участие в проводах мобилизованных жителей Кузбасса. Всего к акции взаимопомощи #МыВместе уже присоединилось около 575 кузбасских волонтеров.

Кроме того, при поддержке Народного фронта запущена круглосуточная горячая линия 8-800-200-3411, на которую родственники участников специальной военной операции и сами мобилизованные военнослужащие могут обращаться за бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощью.

Те, кто хочет получить помощь или готов ее оказать, могут отправить заявку на обновленную платформу мывместе.рф.

С февраля текущего года по всей России организована работа штабов #МыВместе по помощи беженцам, приезжающим с востока Украины. К деятельности оперативного штаба подключились представители Всероссийских волонтерских организаций, а также волонтеры и общественные добровольческие объединения Кузбасса. В Кемерове организован региональный пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. Первая колонна гуманитарной помощи жителям Донбасса направлена 26 февраля. Вторую колонну гумпомощи для эвакуированных в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик отправили 26 марта — два грузовика (40 тонн). Из Новокузнецка 23 апреля выехали два грузовика, которые доставили в Ростовскую область 40 тонн муки и макаронных изделий.

Также добровольцы Кемеровского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в рамках гуманитарной миссии акции #МыВместе 4 недели занимались разгрузкой, сортировкой и раздачей гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР на территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики.