С начала частичной мобилизации круглосуточная телефонная служба приняла 10,5 тысяч звонков. Операторы отработали их все. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

Напомним, круглосуточная горячая линия для консультирования жителей региона заработала практически сразу после объявления частичной мобилизации граждан.

С первых дней было задействовано порядка 40 сотрудников Службы «122», а также волонтеры из числа студентов Кемеровского медицинского колледжа и Кемеровского государственного университета, военные эксперты. К обучению операторов также подключились представители военного комиссариата.

«На сегодняшний день мы отмечаем кратное снижение числа обращений, за последние сутки их зафиксировано 683, что говорит о том, что у жителей региона появилось больше информации и они смогли через операторов горячей линии получить квалифицированные ответы на все свои вопросы», — рассказал Сергей Ващенко.

О том, с какими именно вопросами обращаются кузбассовцы на горячую линию, рассказала директор Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра (КОМИАЦ) имени Р.М. Зельковича Олеся Приндуль.

«Чаще всего жители Кузбасса хотят узнать, кто попадает под частичную мобилизацию, могут ли под неё попасть студенты, и в каком возрасте могут призвать мужчин», — отметила руководитель Центра.