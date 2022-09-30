Сегодня, 30 сентября, в Москве президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

«За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить», — заявил президент.

«Это поистине судьбоносный момент, имеющий огромную значимость для всех нас. Миллионы людей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях сделали выбор в пользу стабильной, мирной и безопасной жизни. Это решение показало, что они видят свое будущее, будущее своих детей и внуков только в нашей сильной стране и хотят быть неотъемлемой частью единого великого многонационального народа с общей историей. Кузбассовцы искренне поддерживают и приветствуют результаты голосования жителей. Мы своих не бросаем! Сегодня нам предстоит вместе строить настоящее и будущее России, укреплять безопасность родного Отечества во имя спокойной жизни людей. Добро пожаловать домой», — отметил губернатор Сергей Цивилев, который лично присутствовал на церемонии.