Губернатор КуZбасса Сергей Цивилев выступил с напутственным словом перед пятой группой мобилизованных граждан. Построение прошло у мемориального комплекса Героям-сибирякам.

«Вы выполняете важнейшую задачу. Со вчерашнего дня ситуация изменилась. Если раньше вы уходили на специальную военную операцию, то теперь вы уходите защищать Россию, потому что в составе нашей страны появилось 4 новых региона — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. В понедельник я приеду в центр обучения и проверю ход вашей военной подготовки и снабжения. Вы уходите защищать нашу страну, нашу территорию, наших людей. Пока вы будете там, мы будем заботиться о ваших семьях. Каждой семьей будем заниматься индивидуально. Пройдет много лет, вы будете приходить сюда с детьми, внуками и рассказывать, как вы защищали страну. А они будут гордиться вами, как мы гордимся 3 тысячами героями, фамилии которых вписаны здесь. История вашего ратного подвига будет зафиксирована навсегда», — сказал губернатор Сергей Цивилев.