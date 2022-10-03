Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании оргкомитета по подготовке и проведению Международных спортивных игр «Дети Азии» в 2023 году. Согласно документы, возглавили оргкомитет министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета возложено на Минспорта РФ. Совместно с правительством Кузбасса и профильными федеральными органами исполнительной власти ведомство должно разработать и представить на утверждение оргкомитета план мероприятий по проведению Игр.

Завтра, 4 октября, в Кемерове стартует волонтерская программа II зимних Международных Игр «Дети Азии 2023». Заявочная кампания будет проходить с 4 октября по 4 ноября, затем каждый кандидат в волонтеры будет приглашен на собеседование в офлайн- или онлайн-формате. Итоговый список Волонтерского корпуса будет сформирован в канун Дня добровольца России — 5 декабря.

Напомним, что II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В них примут участие около тысячи юных спортсменов из стран Азии и регионов России. Соревнования по 10 видам спорта пройдут в четырех территориях: Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском муниципальном районе.