В рамках федерального проекта «Придумано в России» на базе Кузбасского колледжа искусств в Новокузнецке открылась Школа креативных индустрий. К занятиям приступили 120 школьников от 12 до 17 лет. Прежде такие направления дополнительного образования были доступны только студентам колледжей и вузов.

Открытие, второй в Кузбассе, Школы стало возможным благодаря субсидированной поддержке Министерства культуры РФ и регионального правительства. На оснащение, ремонт и содержание Школы направлено 97,8 млн рублей, из них 49,6 млн рублей — федеральные, 48,2 млн рублей — областные средства.

Образовательная программа расчитана на два года. Всего есть шесть направлений обучения: анимация и 3D-графика, интерактивные технологии VR/AR/MR, дизайн, звукорежиссура и звуковой дизайн, электронная музыка, фото- и видеопроизводство.