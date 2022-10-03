В Кузбассе отпраздновали Всеросийский день ходьбы. В знак поддержки здорового образа жизни посильную дистанцию прошагали жители нескольких городов и районов региона в возрасте от 4 до 80 лет.

Самая массовая спортивная прогулка состоялась в поселке Металлплощадка Кемеровского округа, там на старт Всероссийского дня ходьбы вышли более 100 человек. О важности ходьбы для здоровья человека участникам рассказал заслуженный мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, чемпион XXIV летних Олимпийских игр — 1988 в Сеуле Вячеслав Иваненко.

В этом году заявки на участие во Всероссийском дне ходьбы подали больше 60 регионов Российской Федерации. Все участники праздника смогли принять участие в массовом заходе, получить дипломы Олимпийского комитета России и памятными призы.