В Кузбассе с начала года открыли четвёртую модельную библиотеку. На новый формат работы с читателями перешла Центральная библиотека Промышленновского округа. Теперь она стала многофункциональным и информационным центром.

Здесь будут не только выдавать литературу для чтения, но и обучать компьютерной грамоте пожилых жителей округа, устраивать тематические вечера для молодежи и детей, проводить мастер-классы в творческих студиях. В библиотеке появилось новое современное оборудование, а также мебель для сотрудников и посетителей, в молодежной зоне расположили кресла-мешки, в читальном зале — складные стулья, стеллажи с посадочными местами.

Между тем, книжный фонд пополнился на 4 612 экземпляров новых изданий. Кроме того, библиотека переведена на электронный каталог, что значительно ускоряет поиск нужной книги, позволяет вести четкий учет выданных книг и минимизирует нагрузку на сотрудников.

На эти цели в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» выделено 10 млн рублей. Еще 12,5 млн рублей из местного бюджета вложено в ремонт помещений.