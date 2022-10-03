Губернатор КуZбасса Сергей Цивилев посетил учебный центр в Омской области, где проходят обучение мобилизованные кузбассовцы. Глава региона оценил условия, в которых мобилизованные жители КуZбасса проходят подготовку.

«Нам противостоит серьезный противник, с современным вооружением, системами управления, на поддержку которому американцы и европейцы бросили все силы, также воюют подготовленные наемники с полмира. Готовьтесь серьезно, никакого расслабления. Со своей стороны вам и вашим семьям окажем всю необходимую помощь. От правительства КуZбасса каждому из вас сразу перечисляем 200 тысяч рублей, также помощь будут оказывать предприятия, на которых вы работаете. За каждой семьей закрепляем соцработника, которые будет помогать в решении всех социальных и бытовых вопросов — например, с учебой, лечением. Делаем все возможное, чтобы ваши семьи были защищены, и вы не переживали, без оглядки выполняли свою тяжелейшую и важную для всей страны работу. Региональные меры будут адресными, поддержку получит каждая семья», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказал глава региона, предприятия КуZбасса производят для обеспечения мобилизованных необходимые вещи.

В настоящее время в учебный центр для мобилизованных доставлены спальные мешки, сапоги, налобные фонари и батарейки для них, матрасы, тельняшки, шапки, перчатки, дождевики, балаклавы, носки (по 5 пар), шлепки, одеяла, подушки, непромокаемые коврики и другие необходимые вещи.

«Если чего-то не будет хватать, добавим все до мелочей. Помните, что о вас думает и заботится весь КуZбасс», — сказал Сергей Цивилев.

Помощь активно оказывают жители. Так, Союз женщин КуZбасса запустил акцию «Тепло женских рук» — мобилизованным мужчинам вяжут теплые носки. Так, Лариса Лехтина, член актива Калтанского отделения Союза, директор школы № 30, привезла из Малиновки от своего коллектива 55 пар теплых вязаных носков. Подробнее об акции можно узнать в соцсетях Союза «ВКонтакте», «Одноклассники», в телеграм-канале.

Напомним, по решению Сергея Цивилева в региональный закон о поддержке участников СВО внесены изменения — всем мобилизованным с 21 сентября кузбассовцам выплатят по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО начиная с 16 сентября.

Для организации процесса получения выплат правительством региона разработан и утвержден Порядок предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции. Для получения выплаты нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и его копию, сведения о реквизитах счета, на который будут перечисляться денежные средства (номер счета получателя, наименование банка, ИНН банка, БИК банка, корреспондентский счет); заявление по установленной форме.

От имени военнослужащего документы также могут представляться лицом, уполномоченным им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Муниципальные администрации КуZбасса оказывают содействие мобилизованным в заполнении заявлений на сборных пунктах перед отъездом на обучение. Также правительством КуZбасса организовано заполнение заявлений теми военнослужащими, которые уже прибыли в учебный центр для прохождения подготовки.

Уточнить информацию по вопросам получения выплат можно ежедневно в региональном штабе по телефону 8 (3842) 58-11-46 с 09:00 до 19:00.

По поручению губернатора при региональном мобилизационном штабе создана служба интенданта, которая отвечает за обеспечение кузбасских военнослужащих.

Сергей Цивилев поручил заместителю председателя правительства КуZбасса Елене Ворониной организовать работу по индивидуальному сопровождению семей мобилизованных. За каждой семьей военнослужащего закрепят отдельного соцработника. Предприятия региона также окажут помощь бойцам и их семьям.

Работает горячая линия на базе Службы «122». Специалисты единого колл-центра отвечают на вопросы, касающиеся частичной мобилизации.