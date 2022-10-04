Уважаемые кузбассовцы!

4 октября наша страна отмечает 90-летие гражданской обороны. За это время служба ГО прошла несколько этапов в своем развитии в соответствии с требованиями времени. Сегодня это надежная система защиты населения, объектов и территорий от угроз природного и техногенного характера.

В общей группировке сил и средств гражданской обороны Кузбасса – 764 формирования, укомплектованных специализированной техникой. Важно, что усилия сотрудников направлены не только на обеспечение безопасности, но и на предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций, регулярную проверку системы оповещения, отработку практических навыков при эвакуации. Благодаря этой предупредительной работе наши жители знают, как правильно действовать в экстремальных условиях. Убежден, что имеющийся кадровый и технический потенциал позволит нам и дальше уверенно решать задачи по защите Кузбасса и нашего Отечества.

Уважаемые ветераны и работники гражданской обороны, благодарю вас за верность выбранному делу, за высокий профессионализм и ответственность. Спасибо за то, что, опираясь на традиции и накопленный опыт, вы оберегаете мирный труд и покой кузбассовцев. Искренне желаю вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо региона и страны!

С юбилеем!