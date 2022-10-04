По решению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в региональный закон о поддержке участников СВО были внесены изменения — всем мобилизованным с 21 сентября кузбассовцам выплатят по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО с 16 сентября.

На данный момент уже 435 семей получили выплаты.

— Первые выплаты в размере 200 тысяч рублей уже поступают на счета, их получили первые 435 семей. В регионе работает штаб, где можно уточнить всю необходимую информацию — в каждом индивидуальном случае, — отметил Сергей Цивилев.

В региональном правительстве напомнили, что для получения выплаты нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и его копию, сведения о реквизитах счета, на который будут перечисляться денежные средства и заявление по установленной форме. От имени военнослужащего документы также могут представляться лицом, уполномоченным им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Уточнить информацию по вопросам получения выплат можно ежедневно в региональном штабе по телефону 8 (3842) 58-11-46 с 09:00 до 19:00.