Ежедневно на цифровом рентген-аппарате смогут проходить обследование до 50 человек. Новая техника заменила старый рентген 2006 года выпуска, который списали и утилизировали.

«Мы продолжаем переоснащать медицинские учреждения региона диагностической аппаратурой. В прошлом году по национальному проекту “Здравоохранение” по больницам, поликлиникам и амбулаториям Кузбасса было распределено 1 214 единиц оборудования. В этом в медицинские организации поступит 238 единиц. Это позволит проводить пациентам качественную диагностику, а значит, своевременно обнаруживать различные патологии и назначать необходимое лечение», – отметил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Современный рентгеновский диагностический комплекс «Р-500 «Дуограф» поступил в гурьевскую поликлинику № 1 по программе модернизации первичного звена здравоохранения Кузбасса нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели направлено более 16 млн рублей из федерального бюджета.

«Старый аппарат часто ломался. Нам приходилось направлять пациентов на прохождение рентгенографии в стационар районной больницы. Новый рентген повысит доступность оказания медицинской помощи. Комплекс современный, цифровой. Благодаря этому мы можем получать снимки в нескольких проекциях с высоким разрешением», – отметила врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики Виктория Цейзер.

В отличие от старого аппарата, новый комплекс имеет «плавающие» в четырех направлениях деки и широкий диапазон изменения высоты стола, что облегчает укладку пациентов с ограниченной подвижностью, пожилых пациентов и детей. Также при обследовании маленьких пациентов специалисты будут использовать сменные фильтры, благодаря этому диагностика проходит при минимальной лучевой нагрузке.

Рентгеновский комплекс подключен к центральному архиву медицинских изображений. Это позволяет врачам иметь круглосуточный доступ к снимкам, обмениваться ими, проводить консультации среди специалистов, в том числе с участием ведущих медиков области в режиме реального времени, а также передавать изображения и описания на электронных носителях.

Перед установкой нового оборудования в рентген-кабинете провели косметический ремонт.