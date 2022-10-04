С начала года возможностью бесплатно получить дополнительные компетенции воспользовались три тысячи жителей региона, еще около 1 тысячи начнут обучение в ближайшее время. Самой многочисленной категорией участников федерального проекта «Содействие занятости» стали кузбассовцы старше 50 лет, вторую позицию по активности занимает молодежь до 35 лет, на третьем месте – женщины в период отпуска по уходу за ребенком.

«Для переобучения предлагаются наиболее востребованные на современном рынке труда направления: законодательство в сфере закупок, индустрия питания, маркетплейс, социальное обслуживание, бухгалтерский учет. Теоретическую часть большинства программ переподготовки граждане проходят дистанционно, нужен лишь доступ в интернет. Лекции и семинары проводят преподаватели ведущих вузов и образовательных организаций России. А практику по рабочим профессиям студенты получают на современном оборудовании, соответствующем стандартам Worldskills Russia», – отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

К примеру, будущим кондитерам или поварам предлагается приготовить изделия высокой сложности с использованием нетрадиционных продуктов и авторской подачей блюда. Обучение организовано так, что человек вовлекается в процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает задачи проблемного характера. Именно эти навыки в дальнейшем позволят обучающимся успешно работать по своей специальности в престижных заведениях.

Около 2 000 кузбассовцев в этом году уже успешно завершили полный курс обучения, 70 % из них трудоустроены по новому профилю. Причем каждый четвертый выбрал самозанятость и зарегистрировался в качестве плательщика налога на профессиональный доход.