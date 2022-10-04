Чемпионат пройдет на площадках кузбасских профессиональных образовательных организаций в рамках Международного форума «Угольная отрасль – новые реалии». Участие в профсостязаниях принимают студенты, представители предприятий и организаций из 14 регионов России, в том числе из Донецкой Народной Республики.

«Чемпионат поможет продемонстрировать применение передовых технологий в горнодобывающей отрасли, выявить талантливых молодых профессионалов и создать новые условия для качественной подготовки кадров не только Кузбасса, но и всей страны. Кроме того, участие в первенстве позволит оценить новинки отечественного производства и конкурентоспособность выпускаемой продукции, а также найти инвесторов и партнеров», – подчеркивает министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Соревнования проходят на площадках в Кемерове, Новокузнецке, Тайге, Юрге, Гурьевске и Анжеро-Судженске. Более 250 конкурсантов и экспертов в возрасте от 18 до 49 лет покажут свое мастерство по 15 компетенциям: «Бережливое производство», «Геопространственные технологии», «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ», «Ландшафтный дизайн», «Неразрушающий контроль», «Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», «Обслуживание устройств тягового электроснабжения», «Сварочные технологии», «Спасательные работы», «Управление локомотивом», «Электрослесарь подземный», «Интернет вещей» (в гибридном формате), «Охрана труда» (в дистанционном формате).

В рамках чемпионата запланирована и деловая программа. Так, 6 октября на площадке Кузбасского регионального института развития профессионального образования пройдет круглый стол «Международное партнерство в сфере подготовки кадров в новых реалиях». Участники обсудят подготовку кадров угольной отрасли, формирование компетенций под запрос экономики регионов в рамках чемпионатного движения, а также гибридный формат отраслевых чемпионатов.

Подробная информация о проведении чемпионата размещена на сайте.