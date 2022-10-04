По приглашению Сергея Цивилева 24 семьи с детьми из Горловки прошли санаторно-курортное лечение в Кузбассе

Для семей подготовили максимально насыщенный реабилитационный курс оздоровления и отдыха. За 21 день в санатории «Борисовский» 60 человек, 36 из которых дети, помимо санаторных процедур прошли обследование у врачей узких специальностей.

«Семьи из Горловки приехали по приглашению губернатора Сергея Цивилева. Оздоровление семей с детьми – один из пунктов Соглашения о сотрудничестве, которое подписано между правительством Кузбасса и администрацией Горловки. Наша задача – обеспечить горловчанам полный курс оздоровительных процедур, психологической поддержки и много положительных эмоций, чтобы из Кузбасса и дети, и взрослые уезжали полными сил и с самыми приятными воспоминаниями о нашем регионе», – отметила заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина.

Для взрослых врачи санатория подобрали оздоровительные программы по поддержке опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем (ванны, души, физиолечение, тепловые процедуры, массаж, бассейн).

«Детям были назначены оздоровительные процедуры, направленные на профилактику простудных заболеваний. Это травяные ингаляции, массаж, посещение спелеокамеры, физиопроцедуры, теплолечение. Конечно, все были в восторге от сауны, с радостью бежали в бассейн. Очень понравилась наша минеральная вода», – рассказывает Ольга Терещенко, и.о. главного врача ГАУ «Санаторий «Борисовский».

Для семей из Горловки организовали культурно-образовательную программу. Ежедневно проводились различные мастер-классы, работали кружки художественной самодеятельности. Гости съездили на экскурсии в Краеведческий музей Крапивинского округа, Кузбасский государственный краеведческий музей, где на интерактивной выставке жителям Донбасса рассказали о динозаврах, мамонтах и других древних обитателях Кузнецкой земли. На обзорной экскурсии по Кемерову показали новые объекты и исторические места столицы Кузбасса.

«Для нас это три недели тишины, покоя и счастья. Мы отдыхаем от тех выстрелов, которые ежедневно происходят у нас в Горловке. У всех на слуху было: Кемерово, Сибирь, но увидели все это мы впервые. Те новые дома, которые у вас строятся, это что-то фантастическое, новая набережная просто вызвала восторг, видели памятник с горящим сердцем Шахтера. Мы ждали воссоединения с Россией с 90-х годов, я сама русская, родилась в Вологодской области. Я вам не могу передать, как мы рады, что вы не оставили нас», – делится впечатлениями Людмила Заяц.

Также группа из Горловки побывала на представлении «Цирк Zажигает огни». Увидели дрессированных медведей и обезьян, сложнейшие трюки акробатов и канатоходцев, а в перерывах между номерами зрителей смешили веселые клоуны. Такого яркого праздника в жизни людей, которые живут в страхе, прячутся от обстрелов в подвалах, не было давно. Многие дети увидели цирковое представление впервые. Программа для гостей не ограничилась ареной. Для детей были организованы игры, а в антракте им раздали бесплатное мороженое.

«Это лучшее, что было в моей жизни!», – говорит юный житель Горловки Назар Сарков.

Вскоре первая группа отдыхающих отправится из Кузбасса домой, а уже в ближайшее время в санаторий заедет вторая группа семей из Горловки.

Напомним, продолжается сбор средств на помощь в восстановлении Горловки. В настоящее время на благотворительный счет кузбассовцы перечислили 32 млн 929 тысяч рублей. Из этой суммы израсходовано уже свыше 4 млн 897 тысяч рублей. Большая часть средств – более 4,4 млн рублей – направлена на приобретение школьных принадлежностей для ребят Горловки.

Также планируется финансировать восстановление разрушенных объектов, приобретение оборудования для школ, больниц, детских садов.

Счет для перечисления средств создан по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей. Помощь можно направить по реквизитам:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Кроме того, перечисление можно сделать по QR-коду.