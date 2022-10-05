Уважаемые ветераны педагогического труда, дорогие учителя и преподаватели Кузбасса!

От всей души поздравляю вас с Днем учителя. Вы выполняете важнейшую миссию по формированию гармонично развитой личности, воспитанию юных граждан нашей страны, от вас зависит прочность заложенного в них фундамента патриотизма и любви к своему Отечеству.

Следующий 2023 год объявлен нашим Президентом В.В. Путиным Годом педагога и наставника. Считаю, это серьезный шаг, направленный на повышение значимости профессии учителя и ее выход на качественно новый уровень.

Мы в Кузбассе поэтапно повышаем качество образования, внедряем инновационные технологии обучения, строим современные школы, открываем Центры естественнонаучной и технологической направленности. Безусловно, новая инфраструктура требует внедрения в практику педагогических инноваций, стимулирует профессиональное развитие учителей. В школах Кузбасса на сегодня трудится более 20 тысяч замечательных преподавателей, искренне любящих свою профессию. Для того, чтобы быть в авангарде педагогической науки, наши учителя постоянно совершенствуют теоретические и практические знания и навыки. Только в прошлом учебном году более половины кузбасских учителей повысили свою квалификацию и прошли профессиональную переподготовку.

Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим преподавателям. К примеру, классные руководители ежемесячно получают федеральную и региональную выплаты. А молодые специалисты в рамках областных мер поддержки имеют право на единовременное социальное пособие, ежемесячную выплату, проживание в доходном доме, получение льготного жилищного займа.

Дорогие учителя, спасибо за ваш благородный труд, терпение и щедрость души. Желаю вам вдохновения на новые победы, здоровья и благополучия! И, конечно, благодарных и целеустремленных учеников, которые оправдают ваши лучшие надежды!

С праздником!