Новокузнецкая «Сервисная угольная компания» и «Калтанский завод металлоконструкций» (КЗМК) при экспертной поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) уже начали внедрять в работу бережливые технологии для повышения эффективности работы, сокращения производственных издержек и увеличения объемов выпуска готовой продукции.

«На сегодняшний день свои проекты в сфере бережливого производства реализуют уже 63 кузбасских компании. Повышение эффективности труда помогает им активнее наращивать производство в том числе и импортозамещающей продукции, сохранять конкурентные цены на рынке и обеспечивать сотрудникам рост заработной платы», – отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

«Сервисная угольная компания» в Новокузнецке реализует пилотный проект по оптимизации распределительных взрывозащищенных устройств, которые используются на горнодобывающих предприятиях. Одна из ключевых задач проекта – повышение качества и сокращение сроков выполнения заказов на данную продукцию. КЗМК в Калтане оптимизирует производство металлоконструкций, спрос на которые возрос в связи с активным строительством в Кузбассе.

Участие в нацпроекте рассчитано на три года. Применение бережливых технологий позволит предприятиям повышать производительность не менее чем на 5% ежегодно. Эксперты РЦК бесплатно обучат сотрудников бережливым компетенциям и помогут выявить и решить ключевые производственные проблемы. В результате время производственного цикла сократится, будет меньше брака, станет эффективнее логистика, будут созданы более комфортные условия труда для персонала.