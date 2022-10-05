Участие в форуме примут первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представители федеральных министерств и ведомств, главы угледобывающих регионов России, руководители угольных компаний и профсоюзных организаций, производители оборудования, деятели науки.

Цель форума – создать единую коммуникационную бизнес-площадку международного уровня для диалога власти, бизнеса и науки. Участники смогут продемонстрировать новинки производства, оценить конкурентоспособность выпускаемой продукции, найти инвесторов и партнеров, обменяться опытом с коллегами, обсудить социальные программы.

Одним из ключевых событий форума станет пленарное заседание, которое состоится в пятницу, 7 октября. Участники обсудят перспективы развития угольной отрасли Российской Федерации в условиях санкционного давления, работу угольных компаний в современных условиях рынка, а также вопросы недропользования, лицензирования, промышленную безопасность, совершенствование горноспасательного дела в России, подготовку кадров для отрасли.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в формате ВКС выступит с докладом по реализации программы диверсификации региональной экономики на примере Кузбасса. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов расскажет об импортозамещении в угольной отрасли.

В рамках форума запланировано совместное заседание президиума Правительственной комиссии по транспорту и комиссий Госсовета РФ по направлениям «Энергетика» и «Транспорт».

В выставочной программе запланированы демонстрация стенда «Космическая деятельность в интересах горнодобывающей промышленности», выставка научно-технических достижений в области угледобычи и переработки в Кузбасском государственном техническом университете, выставка «Лыжный переход Кузбасс – Донбасс» в Государственной филармонии и другие экспозиции.

Спортивная программа включает в себя Открытые всероссийские соревнования по быстрым шахматам среди команд угледобывающих предприятий, которые пройдут 7-8 октября в Региональном центре спортивных сооружений Кузбасса.

Также под эгидой форума состоится медиафорум «Черное золото России». Это первый журналистский конкурс, который объединил представителей телевидения, радио, интернет- и печатных СМИ из всех угледобывающих регионов страны. Полностью программа размещена на сайте форума.