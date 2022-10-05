Совет Федерации одобрил Закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий право отсрочки платежей по кредитам для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

Ранее этот закон был принят Государственной Думой Российской Федерации. Официально он вступит в силу после его подписания главой государства и опубликования.

Закон дает право получить отсрочку платежей семьям мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО), которые взяли кредит (ипотека, потребительский кредит, микрозайм) до 21 сентября 2022 года.

Воспользоваться правом на отсрочку могут мобилизованные физические лица или индивидуальные предприниматели, контрактники (у которых заключен контракт с Минобороны, Росгвардией, МЧС, ФСБ и прочими службами), добровольцы и члены семей вышеназванных категорий граждан (супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, которые являются инвалидами детства, а также дети в возрасте до 23 лет, учащиеся на очной форме обучения и иждивенцы).

Кредитные каникулы будут предоставлены на срок службы по контракту или участия в СВО плюс 30 дней. Оформить их можно до 31 декабря 2023 года. Для этого нужно обратиться к кредитору по телефону либо любым способом, указанным в кредитном договоре. Если гражданин уже мобилизован, представлять его интересы в кредитной организации могут родственники в соответствии с требованиями банка.

Кредитные каникулы предоставляются по заявлению в банк, микрофинансовую организацию (МФО), иному кредитору. Заемщик может выбрать уменьшение ежемесячных платежей или полную приостановку обязательств. Если заявление подают члены семьи военнослужащего, необходимо предоставить документ, подтверждающий родство. Заявление рассматривается в течение 10 дней. Если в течение 15 дней не было получено подтверждение или отказ, то кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления.

В случае гибели военнослужащего или получения им инвалидности 1-й группы Закон предусматривает полное списание его кредитов, а также кредитов членов его семьи.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом в отношении участников СВО и членов их семей будет временно приостановлено взыскание просроченной задолженности. Это касается всех долгов мобилизованных граждан. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо написать заявление. Для получения информации нужно обратиться в центр телефонного обслуживания ГУФССП России по Кузбассу по тел. 8 (3842) 77-85-99. Также родственник мобилизованного должника может направить заявление почтовой корреспонденцией, обратиться к дежурному приставу, направить заявление через Единый портал государственных услуг или сервис «Интернет-приемная», а также на электронную почту Главного управления: dep918@r42.fssp.gov.ru .