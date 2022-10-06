В эфире телеканала «Россия 1» кузабссовцы смогут увидеть самых ярких педагогов нашего времени.

В телешоу «Классная тема!» участвуют 7 финалистов – они были отобраны из 35 педагогов.

«Нам стали известны семь финалистов. Мы их поздравляем, они получат возможность провести урок телешоу «Классная тема!» в эфире телеканала «Россия 1» для гостей студии. Именно гости студии – известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты – будут их учениками», — рассказала заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева.

Как отметили в министерстве образования Кузбасса, финал телешоу «Классная тема!» должен быть очень интересен не только зрителям, но и учителям.

«Педагоги продемонстрируют авторские методики и оригинальную подачу своих предметов. От финала можно ждать необычные и увлекательные приемы, благодаря которым любой зритель может познать и полюбить профильный предмет», — говорит министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Известно, что призом победителя станет авторская программа на федеральном телеканале.