Женщины региона решили обеспечить теплыми вещами собственного изготовления мобилизованных бойцов, которые отправились в зону специальной военной операции (СВО). Рукодельницы вяжут носки, рукавицы, перчатки, шарфы; шьют утепленные балаклавы, толстовки.

«Скоро наступят холода и нашим бойцам, участвующим в СВО, крайне необходимо будет иметь шерстяные вещи для сохранения тепла и здоровья. А еще более приятным будет, если эти вещи крайней необходимости будут связаны и сшиты руками мам, бабушек и детей. Важно, чтобы в межсезонье и зимой наши ребята были согреты и чувствовали заботу земляков», — говорится в обращении рукодельниц к неравнодушным землячкам.

С инициативой «одеть и обогреть» бойцов выступили активистки Мариинска. Они приглашают присоединиться к их акции «Шьем, вяжем НАШИМ» жительниц всех муниципалитетов. Женщины привлекают к этой работе дочерей и внучек, передают им свой опыт, техники вязания.

К инициативе уже подключились учреждения образования, культуры, предприниматели Мариинского округа. Те, кто не умеет шить и вязать, приносят покупные флисовые вещи, термобелье, полотенца, непромокаемые накидки.

Все изделия, которые изготовят и соберут местные мастерицы, будут переданы в мобилизационный штаб, а затем — кузбасским мобилизованным.

В Мариинске пункт сбора теплых вещей работает все дни кроме воскресенья с 08:00 до 17:00 по адресу: ул. Ленина, 8, Дом детского творчества. В других муниципалитетах адрес можно уточнить в администрации.